Murió Francisco Reséndez, clásica voz latina de "Scooby-Doo"

El actor de doblaje mexicano Francisco Reséndez, reconocido por su trabajo como la voz latina de "Scooby-Doo" en varias series clásicas, falleció a los 85 años.

Su fallecimiento tuvo lugar este miércoles, pero recién durante este jueves se hizo pública la noticia por parte de colegas del mundo del doblaje y cercanos al actor, desconociéndose las causas de su deceso.

Nacido en 1941, Reséndez ejerció como actor y director de doblaje por más de 65 años, destacando por haber dado su voz a "Scooby-Doo" en varias de sus series ochenteras, como "El show de Scooby-Doo" y "El show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo".

También interpretó al miedoso y hambriento can en las películas animadas "Scooby-Doo y los hermanos Boo" (1987), "Scooby-Doo y la escuela de fantasmas" (1988) y "Scooby-Doo y la carrera de los monstruos" (1989).

Otros personajes que interpretó gracias al doblaje son "Dot Pyxis" en el anime "Attack on Titan" y "Makarov Dreyar" en "Fairy Tail", además de algunos villanos como "Bucéfalo" y "Esclavo" en la serie animada "Halcones Galácticos".

Como director, tuvo una exitosa carrera en múltiples estudios, incluyendo Audiomaster 3000, destacando su trabajo al dirigir el doblaje de las primeras ocho temporadas de "Los Simpson" y también "¡Oye Arnold!".