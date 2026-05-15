Murió la voz japonesa de un querido personaje de "Detective Conan"

La actriz Wakana Yamazaki, reconocida por dar su voz a "Ran Mouri" en la versión original japonesa del anime "Detective Conan", murió a los 61 años.

Su agencia Aoni Production informó del fallecimiento de la actriz de voz, cuyos familiares la despidieron en un funeral privado.

Yamazaki fue la voz de la heroína de "Detective Conan" -personaje que se conoció inicialmente como "Claudia Guzmán" en Latinoamérica- desde el primer episodio de la serie emitido en 1996.

Aunque no se revelaron las causas de su fallecimiento, se confirmó que su rol de la hija del detective privado "Kogoro Mouri" y eterna enamorada de "Shinichi Kudo / Conan Edogawa" tendrá la voz de Akemi Okamura. La actriz la había reemplazado como "Ran" desde el episodio 1.193, emitido en marzo en Japón, mientras Yamazaki estaba en tratamiento médico.

Entre los trabajos de voz más destacados de la actriz japonesa están "Meiko Akizuki" en "Marmalade Boy", "Koan" en "Sailor Moon R" y "Nojiko" en "One Piece". Además, en esta última serie reemplazó durante unos capítulos a Akemi Okamura, la voz de "Nami", mientras la actriz se encontraba con fuero maternal en 2001.