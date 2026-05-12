Don Francisco vuelve a Univision con nuevo programa de entrevistas

El histórico animador Don Francisco volverá este año a Univision, canal en el que presentó "Sábado Gigante" hasta 2015, con una nueva serie especial de duración limitada en la que entrevistará a figuras hispanas en Estados Unidos.

La nueva serie de Mario Kreutzberger es parte de la programación 2026-2027 que reveló TelevisaUnivision, aún sin un título definido, pero en la que promete "sorpresas, nostalgia y reencuentros inolvidables", de acuerdo con un documento que adelantó la televisora a EFE.

"Don Francisco, una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión hispana, regresa a Univision con una nueva serie de programas de entrevistas a grandes figuras del mundo hispano, en un formato que combina la cercanía de una conversación íntima con la fuerza y la emoción de un gran evento televisivo", informó.

El conductor chileno, de 85 años, bajó en el telón de "Sábado Gigante" en 2015, entonces el programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión, según el Guinness World Records, pues comenzó a transmitirse en 1962 en Chile y en Estados Unidos en 1986 desde Miami, a través de Univision.

Pese al final de dicha emisión, también trabajó después en la cadena hispana Telemundo y en CNN en Español, donde lideró el espacio de entrevistas "Reflexiones con Don Francisco".

"Con más de cinco décadas de trayectoria y una conexión única con generaciones de audiencia, Don Francisco vuelve con el sello que siempre lo ha distinguido: calidez, humor, curiosidad y una extraordinaria capacidad para llegar al corazón de las personas", indicó ahora TelevisaUnivision.