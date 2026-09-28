El doble que en CHV: Filtran millonario sueldo que recibiría Pancha Merino en Canal 13

Tras varios meses como panelista de "Primer Plano", Francisca "Pancha" Merino dejó Chilevisión para unirse a las filas de Canal 13.

En este nuevo desafío, la actriz será parte del panel de "Alfombra Roja", programa que en su regreso tendrá a Millaray Viera y Nacho Gutiérrez.

Y es que, según TCF Magazine, la llegada del rostro televisivo a Inés Matte Urrejola estaría acompañada de un importante cambio en sus condiciones laborales, ya que se filtró la millonaria cifra que recibiría mensualmente por su participación en el programa.

De acuerdo al citado portal, Merino tendría un sueldo de aproximadamente $14 millones mensuales, monto que sería considerablemente superior a los cerca de $8 millones al mes que recibió por su trabajo en "Primer Plano", aumentando sus ingresos por alrededor de $6 millones.

Además, la versión señala que Pancha habría firmado un contrato por tres años con Canal 13, aunque tanto la cifra de su sueldo como las condiciones del vínculo no han sido confirmadas públicamente por la actriz ni por la estación televisiva.