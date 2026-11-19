Un tenso momento protagonizaron Roberto Cox y Sergio Rojas durante el matinal "Contigo en la mañana", luego de que el periodista de Chilevisión decidiera enfrentar directamente al conductor de "Que te lo digo".

El intercambio ocurrió mientras el matinal abordaba la audiencia judicial entre Rojas y Leonardo Farkas, quien presentó una querella por injurias y calumnias contra el comunicador. En ese contexto, Cox tomó la palabra para cuestionarlo por las acusaciones que, según afirmó, había realizado en su contra.

"Sergio, te habla Roberto por acá. Yo creo que el show tiene un límite. En mi caso puntual, me has imputado delitos gravísimos... uno de los delitos más graves que puede existir en nuestro código penal", manifestó el periodista.

El tenso intercambio entre los comunicadores

Ante el emplazamiento, Rojas le respondió que debería haberlo denunciado, mientras Cox explicó que no lo había hecho para evitar darle mayor exposición. Posteriormente, lo desafió a repetir públicamente las acusaciones y presentar las pruebas que respaldarían sus dichos.

Por su parte, el rostro farandulero defendió su historial judicial y aseguró: "He sido la persona más demandada en la justicia chilena y nunca he tenido una condena". Sin embargo,el rostro de CHv le recordó que en otras oportunidades había tenido que ofrecer disculpas.

El enfrentamiento tuvo un segundo momento cuando ambos comenzaron a cuestionar sus respectivas formas de trabajar. Rojas defendió la labor de su equipo y explicó que distribuyen el contacto con las fuentes según la cercanía que tengan con ellas, mientras Cox cuestionó que otros integrantes del programa realizaran esas gestiones.

El intercambio terminó cuando el también DJ señaló que tenía "cosas más interesantes que hacer".