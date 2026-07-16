El viento no perdonó: Karim Butte protagoniza divertido chascarro en vivo con su paraguas

En medio del sistema frontal que afecta a diez regiones del país, el periodista Karim Butte sufrió un nuevo chascarro con su paraguas.

Mientras el comunicador realizaba un despacho en vivo para el matinal "Mucho Gusto" en las afueras del edificio Kandinsky en Concón, las fuertes ráfagas de viento destruyeron y se llevaron volando su protección en plena transmisión.

"Oh, se me rompió, se voló el paraguas", exclamó el reportero tras quedarse sosteniendo únicamente la manilla, mientras el resto del objeto volaba hacia los roqueríos.

Desde el estudio, Karen Doggenweiler bromeó con que "tenía que pasar tarde o temprano", mientras que José Antonio Neme se sumó a las risas señalando con humor que "no es la primera vez, Karim".

Cabe recordar que a fines de julio de 2025, Butte vivió un chascarro idéntico en Viña del Mar, registro que se viralizó rápidamente en redes sociales debido a la reacción del conductor del programa.