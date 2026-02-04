Estos son los seis bailarines clasificados a la final de "Fiebre de Baile"

El programa "Fiebre de Baile" definió a los seis participantes de cara a su gran final de este miércoles 4 de febrero.

En el último episodio en los estudios de Chilevisión el espacio definió a sus finalistas y eliminó a su último concursante: Luis Jara "Mellow" se convirtió en el último bailarín en dejar el programa.

La salida de "Mellow" se suma a la renuncia voluntaria de Cony Capelli a dos días de la final.

Los finalistas de "Fiebre de Baile"

Los bailarines finalistas de la primera temporada de "Fiebre de Baile" serán Princesa Alba, Cata Days, Gabriel Urzúa, Skarleth Labra, Camila Andrade y Faloon Larraguibel.

La final del programa se emitirá este miércoles 4 de febrero desde el Movistar Arena.