"Jamás te haría un dibujo": Allison Göhler llamó a Iván Torres para aclarar polémica entre meteorólogos

La polémica entre los meteorólogos de la televisión chilena sumó un nuevo capítulo luego de que Allison Göhler llamara en vivo a Iván Torres para aclarar la controversia generada por una imagen que fue difundida en el matinal "Contigo en la mañana", de Chilevisión.

La situación se originó el jueves, cuando la meteoróloga cuestionó la posibilidad de anticipar precipitaciones para las fiestas de fin de año con dos meses de anticipación, en referencia a un pronóstico difundido por Jaime Leyton, de Mega. "Nadie te puede decir con certeza que va a llover en Navidad o en Año Nuevo porque no tenemos una bola de cristal que nos diga eso", afirmó entonces.

El tema volvió a instalarse durante la emisión del programa matutino, donde se mostró una imagen de cuatro meteorólogos de la televisión chilena, en la que todos, excepto Göhler, aparecían con sus rostros intervenidos con dibujos.

En este contexto, el rostro televisivo decidió contactarse con Torres, quien se encontraba en "Buenos días a todos", de TVN.

"Yo jamás te haría un dibujo de esa manera, tú sabes que te quiero y estoy muy preocupada de que tú creas que yo tengo algo en tu contra", le expresó Allison a su colega durante la conversación, buscando aclarar que sus declaraciones no tenían relación con él.

Allison Göhler aclaró sus dichos sobre la polémica meteorológica

Durante el contacto, la conductora de TVN Monserrat Álvarez intervino para señalar que el cariño entre ambos profesionales no descartaba posibles diferencias laborales, ante lo que Göhler reaccionó sorprendida y preguntó: "¿Por qué? ¿Qué he dicho en contra de Iván Torres? No he dicho absolutamente nada, no me he referido a Iván".

La meteoróloga insistió en que sus cuestionamientos se dirigían a la forma en que se presentó la información y no a sus colegas, precisando: "Monse, yo critiqué un titular alarmista. A don Jaime, yo no le he criticado", en alusión a Leyton y al pronóstico que había generado el debate.

El intercambio también contó con la intervención de Eduardo Fuentes, quien bromeó con que la polémica correspondía a Mega, mientras la conversación continuaba en ambos matinales.

Finalmente, Göhler cerró la llamada con una broma sobre la competencia por la audiencia entre ambos canales: "Me están diciendo que ustedes están subiendo (en el rating) y nosotros estamos bajando, así que dejemos la llamada hasta aquí", comentó antes de terminar el contacto.