Juan Manuel Astorga arremete contra Flores tras dichos sobre Campillai: "Ser de feria es un orgullo"

El periodista Juan Manuel Astorga lanzó una dura crítica contra la senadora Camila Flores (RN), tras los polémicos dichos dirigidos a su par en el Congreso, Fabiola Campillai.

La controversia se originó este miércoles en la sede parlamentaria, donde Flores increpó a Campillai tildándola de "señora de feria" y "poblacional".

Durante su programa Las Claves del Día en Radio Infinita, el comunicador abordó los comentarios de Flores y sostuvo que "utilizar frases como 'señora de feria' como un insulto solo retrata de cuerpo entero a la persona que es capaz de decirlo".

En esa línea, el locutor radial cuestionó el tono utilizado hacia Campillai y fue enfático al señalar que "nada puede ser más violento que considerar que ser una señora de feria es un insulto, algo negativo".

Asimismo, el comunicador extendió sus críticas a las descalificaciones hacia otros oficios y afirmó que "esa es la calaña de personajes que tenemos en el Congreso, que consideran que ser una mujer de feria es un epíteto para descalificar".

Finalmente, Astorga destacó la labor los y las trabajadoras de las ferias libres, concluyendo que dicha actividad "debería ser todo lo contrario, un elogio, nunca un insulto".