Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago20.0°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

Juan Pedro Verdier y Camila Andrade se unen a "Fiebre de Canto"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo estelar de Chilevisión ya tiene a ocho figuras del espectáculo confirmadas.

Juan Pedro Verdier y Camila Andrade se unen a
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El programa "Fiebre de Canto" de Chilevisión ya va tomando forma con dos nuevos confirmados.

El primero es el uruguayo Juan Pedro Verdier, quien dejará atrás su perfil enfocado en los desafíos físicos y el deporte - con el que ha destacado en espacios como "Calle 7" y "Mundos Opuestos"- para demostrar sus dotes en el canto. 

Asimismo, la modelo y animadora Camila Andrade tratará de conquistar al público detrás del micrófono, poniendo a prueba sus habilidades vocales. 

Así, el exMekano y la comunicadora se unen a una lista de ocho participantes ya anunciados donde destacan nombres como Matías Oviedo, Nel Mauri, Eva Gómez, entre otros. 

El estelar, que tendrá a Diana Bolocco en la conducción, llegará próximamente a las pantallas. 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada