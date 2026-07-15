Juan Pedro Verdier y Camila Andrade se unen a "Fiebre de Canto"

El programa "Fiebre de Canto" de Chilevisión ya va tomando forma con dos nuevos confirmados.

El primero es el uruguayo Juan Pedro Verdier, quien dejará atrás su perfil enfocado en los desafíos físicos y el deporte - con el que ha destacado en espacios como "Calle 7" y "Mundos Opuestos"- para demostrar sus dotes en el canto.

Asimismo, la modelo y animadora Camila Andrade tratará de conquistar al público detrás del micrófono, poniendo a prueba sus habilidades vocales.

Así, el exMekano y la comunicadora se unen a una lista de ocho participantes ya anunciados donde destacan nombres como Matías Oviedo, Nel Mauri, Eva Gómez, entre otros.

El estelar, que tendrá a Diana Bolocco en la conducción, llegará próximamente a las pantallas.