Justicia absolvió a los seis oficiales de la FACh acusados por tragedia del Hércules C-130

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó este miércoles veredicto absolutorio para los seis exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) acusados por su presunta responsabilidad en el accidente aéreo del Hércules C-130, que dejó 38 fallecidos el 2019.

La tragedia ocurrió el 9 de diciembre, cuando el avión, que se dirigía rumbo a la Antártica, capotó en el Mar de Drake.

La resolución, adoptada de manera unánime, desestimó los cargos por 38 cuasidelitos de homicidio y el delito de emisión de señales aeronáuticas falsas, al concluir que la Fiscalía no pudo demostrar -más allá de toda duda razonable- la responsabilidad penal de los imputados en el fatal accidente.

La decisión favorece a Roberto Avendaño Veloso, Joaquín Urzúa Rentería, Fernando Mondaca Rodríguez, Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti y Emanuel Carrasco Millaquén.

Los detalles del fallo

El tribunal consideró que, si bien se estableció la dinámica general del siniestro, no existió evidencia suficiente para vincular las acciones específicas de los acusados con el fallo catastrófico de la aeronave.

"Para arribar a la antedicha decisión, el Tribunal ha tenido en consideración que la prueba de cargo rendida (...) si bien resultó suficiente, en principio, para establecer una determinada dinámica de los hechos en que fallecieron los tripulantes y pasajeros de la aeronave C-130-990 de la Fuerza Aérea de Chile, no lo fue, en cambio, para establecer, más allá de toda duda razonable, la causa precisa que la produjo esto es qué fue lo que dio origen al desprendimiento de una de sus palas y la consiguiente secuencia de eventos catastróficos", detalló el fallo.

La justicia determinó que el Ministerio Público no logró acreditar la responsabilidad directa de los otrora funcionarios en la caída del avión. (FOTO: Archivo)

Los magistrados explicaron que la imposibilidad de determinar técnicamente el origen de la falla mecánica impidió configurar el tipo penal de cuasidelito de homicidio. Según el fallo, no se pudo demostrar que los acusados actuaran con imprudencia temeraria ni que sus decisiones fueran la causa directa del desenlace fatal.

Se descartó el "ánimo" de faltar a la verdad

En cuanto a la acusación contra Emanuel Carrasco por presuntas comunicaciones falsas, el tribunal resolvió que no se logró acreditar el "ánimo" de faltar a la verdad.

Además, se advirtió una posible infracción al principio de congruencia, ya que los acusadores intentaron introducir conceptos de "información indebida" que no formaban parte de la imputación original.

La sentencia completa será comunicada oficialmente a las 13:10 horas del viernes 25 de septiembre, cerrando así una etapa crucial en el proceso judicial que buscaba responsabilidades por la muerte de los 38 ocupantes de la aeronave que se dirigía a la Antártica.