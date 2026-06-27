Kike Morandé explicó el porqué "Detrás del Muro" no fue emitido en vivo
Este viernes 26 de junio Mega presentó un compilado con lo mejor del programa.
Este viernes 26 de junio Mega presentó un compilado con lo mejor del programa.
El episodio de este viernes 26 de junio de "Detrás del Muro" fue muy distinto a los otros que han realizado durante esta temporada en Mega.
El espacio humorístico no fue transmitido en vivo, si no que presentó un capítulo recopilatorio con los mejores momentos del año. Esta decisión fue explicada por el mismo Kike Morandé, quien apareció al inicio de las emisiones.
"¿Qué tal, amigos seguidores del muro? Hoy vamos a tener un programa diferente. Vamos a hacer un programa donde vamos a revisar los mejores momentos que llevamos en estos 15 capítulos que ya tenemos en Mega. Increíble cómo pasa el tiempo. 15 capítulos son 4 meses", informó.
Luego explicó que no estaban transmitiendo en vivo "porque nos estamos cambiando de casa, nos estamos cambiando de estudio. A un estudio más grande, un estudio con más público, un estudio que nosotros creemos que es más bonito, pero va a ser igual de lindo con unas pantallas nuevas, me dijeron que muy buenas".
Finalmente Morandé prometió que el formato tradicional volverá la próxima semana y recalcó que "es la primera vez que vamos a estar en diferido y no en vivo y en directo".