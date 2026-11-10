Leonardo Perucci, actor de "Los días jóvenes" y "Brujas", muere a los 88 años

El actor Leonardo Perucci, recordado protagonista de "Los Días Jóvenes", murió a los 88 años.

El deceso del intérprete -ocurrido este martes 10 de noviembre- fue confirmado por su hija, Valeria Perucci, al canal costarricense Teletica.

La carrera del artista comenzó en el teatro y, durante la década de 1960, se abrió camino en la televisión chilena, donde alcanzó notoriedad al protagonizar "Los días jóvenes", producción de Canal 13 estrenada en 1967 y considerada la primera teleserie realizada en el país.

Tras el golpe de Estado de 1973, el actor permaneció en Cuba y posteriormente se trasladó a Costa Rica en 1979, país donde se radicó y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional, integrando la Compañía Nacional de Teatro y convirtiéndose en una figura reconocida de la televisión local.

En Costa Rica también destacó como conductor y productor de televisión, especialmente por su trabajo en el programa "Fantástico", espacio que encabezó durante una década, entre 1985 y 1995, además de participar en otros proyectos como "Fabulosos Sábados".

A mediados de los años 2000, Perucci regresó a las producciones chilenas y retomó su vínculo con Canal 13, participando en teleseries como "Hippie" (2004), "Brujas" (2005), "Descarado" (2006) y "Papi Ricky" (2007), mientras que en sus últimos años enfrentó diversos problemas de salud, entre ellos un cáncer linfático que logró superar y una intervención cardíaca en mayo de 2026.