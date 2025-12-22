Mega anuncia nuevo programa veraniego de María José Quintanilla

En medio de la discusión sobre la ausencia de María José Quintanilla en el próximo Festival de Viña del Mar, el canal Mega le confirmó un nuevo proyecto televisivo para esta temporada.

Se trata de una versión veraniega de "Dale Play", el espacio que condujo José Miguel Viñuela en 2020 y que tiene a dos famosos enfrentados por adivinar el mayor número de canciones e intérpretes.

"Siento que para mí es un programa que va como anillo al dedo, porque mezcla música, nostalgia, a la familia, las risas, el concurso. Es un programa fresco y entretenido de hacer, así que espero que toda la familia se pueda juntar a ver el programa y participen", señaló Quintanilla.

Si bien María José Quintanilla no será parte de la parrilla artística de Viña 2026, no se descarta que tenga alguna participación durante la gala del evento musical.