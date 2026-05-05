Mega confirmó fichaje de tres rostros de TVN

La grúa televisiva ha estado muy activa en la pantalla chica al confirmarse el fichaje de tres reconocidos rostros de TVN por parte de Mega.

Este nuevo movimiento tuvo a la señal de Vicuña Mackenna llevándose a los periodistas Nicolás Gutiérrez, Rafael Venegas y Leo Baeza, quien se sumaron al equipo del nuevo programa de Carmen Gloria Arroyo en Mega, que se conocerá como "Fuerte y Claro".

Fue la propia figura televisiva, que llegó a Mega en noviembre pasado tras siete años en TVN, quien confirmó la llegada de los ex rostros de la señal estatal al publicar una foto de su "primera reunión de equipo", etiquetando a los tres profesionales.

En las redes sociales de la señal de Vicuña Mackenna se presentó al equipo de "Carmen Gloria: Fuerte y Claro", el cual es descrito como "un espacio de actualidad social donde los conflictos reales se enfrentan sin rodeos", en el que, junto a un panel de expertos, se "escuchará, analizará y dará respuestas claras a las situaciones que viven día a día los chilenos".

El programa se emitirá de lunes a viernes en Mega, aunque todavía no ha fijado su estreno en las pantallas.

Baeza reaccionó a su llegada a Mega mediante sus redes sociales, celebrando el inicio de su nueva etapa y reconociendo que "siempre quise trabajar en este canal y hoy se cumple uno de mis anhelos profesionales".