Kast viajará a Rapa Nui en algún momento de este año

La alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo (independiente), contó que el Presidente José Antonio Kast "se comprometió en ir este año" a la isla.

La jefa comunal compartió dicha información a la salida del Palacio de La Moneda, donde en el Salón O'Higgins participó en la primera sesión de la Comisión de Desarrollo Isla de Pascua (Codeipa), donde estuvo presente el Mandatario con sus asesores y sus ministros del Interior y Defensa, Claudio Alvarado y Fernando Barros.

La instancia abordó los principales desafíos del territorio a fin de promover el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad Rapa Nui, y fortalecer el desarrollo local, el respeto a las tradiciones y la identidad. Asimismo, se crearon dos mesas de trabajo, una de ellas para finalizar las gestiones para el nuevo museo de la isla.

"(La cita) se realizó con la presencia de una gran mayoría de los ministros de este Gobierno y, además, del Presidente José Antonio Kast. Para nosotros, la verdad fue bastante significativo, porque esta es una muy buena señal de querer avanzar con las necesidades de nuestro territorio insular", valoró la alcaldesa de Rapa Nui en declaraciones a Cooperativa.

"Todas las autoridades representativas de la isla estaban presentes y de testigos que él se comprometió, a lo menos, en ir este año. Vamos a estar expectantes y esperando su visita, porque como lo mencionó incluso el ministro del Interior, la mejor manera de poder recoger las necesidades es conocer y estando en el lugar", subrayó.

En el encuentro se adelantó también que la próxima semana llegará a la isla un operativo médico a bordo de un avión de la FACh.

"La isla tiene muchas brechas" ante el narco

"Pudimos coincidir por lo menos en temáticas que mutuamente nos convocan mucho, como la conectividad, por supuesto, para mejorar ese ámbito; y también el combate contra la droga. Eso hoy día para nosotros es una gran preocupación (...). El Presidente, junto a todo su gabinete, mostraron toda la voluntad e incluso expresaron algunas soluciones de corto-mediano plazo", destacó Arévalo.

"La isla tiene muchas brechas (ante el narcotráfico), hay que reconocerlo. Entre ellas, obviamente resalta el hecho de que estemos geográficamente apartados. El acceso a Rapa Nui es solamente vía marítima o vía aérea, por lo que es bastante fácil poder luchar contra el ingreso de cualquier tipo de droga; solamente hay que poner mucho más énfasis desde las instituciones que corresponden, como seguridad, los aeropuertos y la revisión de la carga por mar", sostuvo.

En esa línea, "planteamos dos soluciones: que se pueda revisar (el cargamento) por parte de Aduanas en los puertos de Valparaíso, pero también hacer un énfasis (de trabajo), por ejemplo, desde la PDI en el puerto de origen de los vuelos que llegan hasta Rapa Nui", agregó.

"Entonces, podemos en conjunto poner un poquito más de énfasis (...). No se pone a lo mejor en este momento, pero aquí la solicitud ha sido general y colectiva de parte de todas las autoridades que estuvimos el día de hoy y lo entendió (el Mandatario), así que esperamos que efectivamente puedan hacer todas las gestiones para que así sea", cerró.