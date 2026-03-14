"Detrás del Muro" arrasó en el rating en su regreso a Mega

Este viernes el programa "Detrás del Muro" regresó a Mega liderando ampliamente el rating de la televisión abierta.

El espacio de comedia, que nació en el extinto "Morandé con Compañía", volvió al canal tras un año emitiéndose en Chilevisión con Kike Morandé a la cabeza.

En su redebut en Mega, "Detrás del Muro" consiguió posicionarse en el primer lugar de audiencia con un promedio de 1.028.051 de espectadores por minuto, y un peak de 1.172.795 marcado entre las 22:16 y las 00:18.

En ese mismo horario TVN promedió 220.026 personas por minuto, CHV marcó 357.295 y Canal 13 obtuvo un promedio de 254.600 personas por minuto.

El capítulo estreno de "Detrás del Muro" comenzó con la presentación del elenco estable del programa, incluyendo el anuncio de los dos integrantes nuevos de la compañía: el actor Fernando Godoy y la comediante Rossy Rossy. Además la animadora Tonka Tomicic participó como invitada.

"A la gente le gusta este tipo de humor que es impredecible y simpático; que no pasa a llevar a nadie. Estuvo muy bueno. La verdad es que estamos felices. Me emocioné porque pasa el tiempo", dijo Kike Morandé sobre el regreso de "Detrás del Muro" a Mega.