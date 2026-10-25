María José Quintanilla dejó la conducción de "Dale Play" de Mega

El programa "Dale Play" de Mega tendrá la salida de su conductora María José Quintanilla y fue ella misma la que dio a conocer la noticia en el reciente capítulo.

Antes de presentar a los equipos, Quintanilla hizo una pausa para compartir una importante noticia con los participantes y el público.

"Debo ser honesta, hay cosas que requieren mi atención absoluta y necesito, como buena dueña de casa, dejar este lugar en muy buenas manos", expresó la también cantante.

"Porque este potrero hay que cuidarlo. Y con ustedes se quedará el mejor, Joaquín Méndez", reveló la animadora de Mega.