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María José Quintanilla dejó la conducción de "Dale Play" de Mega
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Autor: Redacción Cooperativa
"Hay cosas que requieren mi atención absoluta", dijo la animadora y cantante.
"Hay cosas que requieren mi atención absoluta", dijo la animadora y cantante.
El programa "Dale Play" de Mega tendrá la salida de su conductora María José Quintanilla y fue ella misma la que dio a conocer la noticia en el reciente capítulo.
Antes de presentar a los equipos, Quintanilla hizo una pausa para compartir una importante noticia con los participantes y el público.
"Debo ser honesta, hay cosas que requieren mi atención absoluta y necesito, como buena dueña de casa, dejar este lugar en muy buenas manos", expresó la también cantante.
"Porque este potrero hay que cuidarlo. Y con ustedes se quedará el mejor, Joaquín Méndez", reveló la animadora de Mega.