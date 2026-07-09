Miss Universo Chile se toma la pantalla de Mega en julio: Habrá tres programas

Durante el mes de julio el popular concurso Miss Universo Chile aterriza en las pantallas de Mega con tres nuevos programas en horario prime.

Estos serán transmitidos los domingos 12, 19 y 26 de julio, y contarán con la animación de Julio César Rodríguez.

El primer programa se emitirá este fin de semana y contará con un jurado estelar integrado por la presidenta Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, Karen Doggenweiler y Luis Jara, el cual tendrá la misión de seleccionar a las semifinalistas.

En esa línea, Mega confirmó que el público también podrá participar de la elección de las candidatas que avancen de fase.

"Será un evento que buscará unir al país frente a la pantalla para encontrar a nuestra representante ante el mundo. Van a ser tres capítulos repletos de sorpresas y esperamos que podamos elegir a una miss que llene de orgullo", señaló Rodríguez.