Neme lapida a Sedini tras cambio de gabinete: "Una vocera invisible"

El animador José Antonio Neme hizo un duro análisis sobre la gestión de Mara Sedini como vocera de gobierno, quien fue removida del cargo por el presidente Kast la noche del martes.

En el matinal "Mucho Gusto", el periodista repasó el trabajo de la ex "Sin Filtros" en la cartera de Secretaría General de Gobierno, donde alcanzó a estar por 69 días.

"La ministra Sedini creo que, más allá de sus errores lingüísticos, que fueron muy rápidos, cayó en la intrascendencia absoluta. Nadie la escuchaba, a nadie le importaba lo que dijera", declaró.

Bajo esta línea, el rostro de Mega señaló que pese a los "chascarros" que un vocero pueda tener, "mueves la aguja, dices algo que queda en la agenda".

"La ministra Sedini, a partir quizás de la falta de experiencia o la falta de capacidad para ese cargo en particular, terminó siendo una vocera invisible, intrascendente, tanto así que el Presidente las hizo de vocero de la vocera", añadió.

"El diseño empezó a hacer agua muy pronto. Yo creo que ella nunca se pudo sacudir lo suficiente del programa 'Sin Filtros', probablemente estaba encasillada en ese tipo de debates que no es propio de un nivel ministerial", continuó insistiendo.

Finalmente, Neme añadió que "estar en una programa como este o uno de política, es distinto a estar en La Moneda. Yo no sería vocero de nada, ni siquiera de mí mismo".