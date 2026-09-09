Noteros de Chilevisión y Canal 13 discutieron en vivo por un entrevistado

Dos noteros de programas matinales protagonizaron un tenso momento en vivo por intentar conversar con un entrevistado.

Tomás Cancino de "Contigo en la mañana" de Chilevisión y Rodrigo Pérez de "Tu día" de Canal 13 tuvieron un desencuentro ante las cámaras mientras cubrían un allanamiento a una bodega de alcohol ilegal en Independencia.

Según las imágenes de ambos canales, la entrevista a uno de los involucrados comenzó a petición de Cancino y luego Pérez se sumó a la conversación.

Tras interrumpirse simultáneamente, el hombre de Canal 13 le señala al entrevistado que "ahí el colega le quiere hacer unas preguntas", apuntando al periodista de Chilevisión. "Sí, de hecho le queremos poner un retorno", respondió Cancino.

Esto desató la molestia de Pérez quien lo emplazó y le dijo "no le puedes poner retorno, la idea es que conversemos todos".

"Nosotros estábamos conversando desde un principio con él", respondió Cancino.