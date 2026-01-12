Oficializan venta de Chilevisión por parte de holding chileno-argentino

Este lunes se concretó la adquisición de Chilevisión por parte del holding Vytal Group, el cual es encabezado por el argentino Tomás Yankelevich, Jorge Carey y Edgar Spielmann.

La venta de parte de Skydance Paramount habia comenzado hace algunos meses y luego de que la empresa estadounidense administrara el canal durante cuatro años.

"Chilevisión es mucho más que un canal: es una fábrica de talento, creatividad y conexión emocional con millones de personas", destacaron los compradores Vytal Group.

"Vamos a invertir para que Chilevisión siga fortaleciendo su liderazgo y su capacidad de crear entretenimiento que emocione y convoque a las audiencias. Esta adquisición es el primer paso de una visión de largo plazo que recién comienza", agregaron.

La operación marca el retorno de Jorge Carey a Chilevisión tras haber sido su director ejecutivo entre 2017 y 2021.