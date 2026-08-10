Pamela Díaz anticipa acciones legales contra Sergio Rojas: "Esto es sin llorar"

Tras recibir varios ataques de parte de Sergio Rojas, Pamela Díaz adelantó que tomará acciones legales en contra del periodista.

Fue después de la ola de despidos en "Hay que decirlo" que el comunicador dirigió sus dardos hacia la animadora de Canal 13, acusándola de la salida de Gissella Gallardo del programa.

"Pamela Díaz es una mujer gorreada por todas sus parejas, abandonada por todos sus matrimonios, una mujer que le han sacado y le han dado vuelta la chauchera, incluso se ha involucrado con hombres que tenían otro tipo de preferencias, como Jonathan Mujica", arremetió el creador de "Que te lo digo".

En este contexto, añadió que el espacio farandulero "no puede estar al antojo de una analfabeta (...) cuando una persona matona maneja el equipo a su antojo, no por el bien del programa, sino que por el bien personal, por eso el programa no ha tenido el éxito que tal vez se merece".

La respuesta de Pamela Díaz

Por su parte, Díaz se tomó un minuto en pantalla para aclarar los dichos de Rojas, negando tener relación con las desvinculaciones de los integrantes del panel.

"Son decisiones del canal, a todos nos han echado de una u otra forma. A mí me han echado de todos los canales, incluso mi jefecito Pablo Morales me echó con guardias acuérdense", relató.

Asimismo, recalcó que "nadie en el equipo sabía, son decisiones que toma la gente de arriba, que uno no sabe. Hay nuevos proyectos, nuevas cosas, pero no les podemos decir más que eso".

Posteriormente, La Fiera envió un mensaje contra el periodista, mencionando que "en la semana me escribió mucha gente donde fui muy denostada, humillada, ninguneada, de hecho hay un personaje que no lo voy a nombrar, pero ya nos vamos a encontrar, que trabaja en Zona Latina, que yo no digo su nombre, pero siento que hay un hostigamiento".

"Vamos a tomar algunas acciones legales, el miércoles contaré más detalles en mi programa. Esperé durante tres años hasta poder hacer esto como corresponde", confirmó.

Y agregó: "Yo en lo general no soy matona, no ando por la vida amenazando a la gente ni hago mis trabajos como él dice que firmo mis contratos y que me ha ido muy bien porque soy analfabeta, mala madre, porque Verónica habla por mí y yo pongo las pechugas encima y miles de cosas más que no diré.".

"Ya nos encontraremos las caras cuando corresponda, así que no te preocupes porque me gusta decir las cosas de frente (...) yo nunca hablo por hablar y cuando digo las cosas se cumplen, y yo sé lo que soy, nunca he trabajado en algo que no sea lo que está viendo y gracias a Dios me ha ido tan bien que ese es el problema que hay mucha gente que me envidia", explicó.

Finalmente, Díaz señaló en que "esto es sin llorar, no quiero que esta persona haga encuesta como hizo con la Antonella Ríos de si le pido o no disculpas".