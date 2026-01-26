Paulina Nin aclara su salida de Canal 13: "Ellos sabían"

La animadora Paulina Nin se refirió a los motivos de su salida del programa "Hay que Decirlo" de Canal 13, luego de semanas de especulaciones.

Según explicó a La Cuarta, la desvinculación no fue sorpresiva, ya que su participación paralela en TVN fue uno de los factores que influyó en el término anticipado de su contrato con la señal privada. "Ellos sabían que yo me iba a quedar aquí. Adelantaron el término del contrato", afirmó.

La figura televisiva también abordó las diferencias con la nueva administración del canal, señalando que su presencia en la televisión pública no era bien vista. "La gerente no estaba de acuerdo con que yo estuviera en TVN. Decía: '¿por qué está en 'Hay que Decirlo' si está en TVN?'", relató.

La conductora contó que parte del conflicto se generó porque el programa "El Medio Día", donde participa actualmente, compite en horario con "Tu Día", el matinal de Canal 13. Aun así, sostuvo que su decisión profesional ya estaba tomada con anterioridad.

En ese contexto, reafirmó su intención de continuar desarrollando proyectos en el canal estatal, señalando que las conversaciones con la señal estatal venían desde hace meses. "Yo ya lo había hablado a mitad de año, quería quedarme en TVN", comentó.

Actualmente, Nin se mantiene como panelistale de "El Medio Día" y ha manifestado su interés en concretar nuevos espacios en la señal pública, entre ellos el regreso del programa "Cuéntame", proyecto que espera reactivar en un formato actualizado.