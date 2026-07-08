¿En qué plataformas se puede ver a los nominados a los Premios Emmy 2026?

La Academia de Televisión ya dio a conocer a los nominados a los Premios Emmy 2026 con las series "The Pitt" y "Hacks" como las más nominadas en esta edición.

Pero no fueron las únicas: otras producciones nuevas como "Pluribus,Widow's Bay,DTF St. Louis,Spider-Noir" o "A Knight Of The Seven Kingdoms" también aparecieron entre las principales categorías.

En cuanto a las plataformas más nominadas el listado lo encabezó HBO Max con un total de 68 postulaciones, seguida por Netflix con 52. Otras plataformas como Prime Video, Disney+ y Apple TV también tuvieron fuerte presencia entre los nominados.

Como es habitual desde hace algunos años, la mayoría de las series y películas nominadas a los Emmy 2026 se pueden ver en Chile a través de las plataformas de streaming disponibles.

Netflix

Entre las series nominadas al Emmy que se pueden ver en Netflix destaca la antológica "Beef" (16 nominaciones), la miniserie "The Beast in me" (9 nominaciones) y la película "Remarkably Bright Creatures" (3 nominaciones).

Beef

The Beast in me

The Diplomat

Nobody Want This

People We Meet On Vacation

Remarkably Bright Creatures

Black Rabbit

Monster: The Ed Gein Story

The Four Seasons

Death By Lightning

Stranger Things

HBO Max

En términos de cantidad de nominaciones HBO Max arrasó en estos Emmy gracias a la segunda temporada de "The Pitt" (25) y la conclusión de "Hacks" (24). Otras series nuevas como "DTF St. Louis" (13), "The Gilded Age" (8) y "A Knight Of The Seven Kingdoms" (9) también marcaron presencia.

The Pitt

Hacks

DTF St. Louis

The Gilded Age (La edad dorada)

A Knight Of The Seven Kingdoms

Miss You, Love You

Euphoria

Task

The Comeback

Rooster

Half Man

Apple TV

Cada año Apple TV suma más nominaciones, pero en esta edición tuvo dos grandes estandartes: "Widow's Bay" con 19 nominaciones y "Pluribus" con 18. Otros clásicos como "Shrinking" también estuvieron nominados.

Widow's Bay

Pluribus

Shrinking

Slow Horses

Your Friends & Neighbors

Margo's Got Money Troubles

The Morning Show

Palm Royale

Show del Super Bowl de Bad Bunny

Disney+

En su catálogo Disney+ acumula producciones propias junto a series producidas por cadenas como ABC, FX y Hulu. "The Bear" (8) -que cierra su historia con su quinta temporada-, "Paradise" (7) y "Only Murders In The Building" (5) destacan en las listas.

The Bear

Pardise

Only Murders In The Building

Abbott Elementary

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Los Testamentos

Wonder Man

Prime Video

La oferta de Prime Video en Chile también se nutre de otras productoras como Peacock con la multinominada "All Her Fault" (7), pero también con obras propias como "Spider-Noir" (11) o "Fall Out" (9). Además cuenta con el nominado Riz Ahmed en "Bait".