¿En qué plataformas se puede ver a los nominados a los Premios Emmy 2026?
La entrega de galardones se celebrará el 14 de septiembre.
La entrega de galardones se celebrará el 14 de septiembre.
La Academia de Televisión ya dio a conocer a los nominados a los Premios Emmy 2026 con las series "The Pitt" y "Hacks" como las más nominadas en esta edición.
Pero no fueron las únicas: otras producciones nuevas como "Pluribus,Widow's Bay,DTF St. Louis,Spider-Noir" o "A Knight Of The Seven Kingdoms" también aparecieron entre las principales categorías.
En cuanto a las plataformas más nominadas el listado lo encabezó HBO Max con un total de 68 postulaciones, seguida por Netflix con 52. Otras plataformas como Prime Video, Disney+ y Apple TV también tuvieron fuerte presencia entre los nominados.
Como es habitual desde hace algunos años, la mayoría de las series y películas nominadas a los Emmy 2026 se pueden ver en Chile a través de las plataformas de streaming disponibles.
Entre las series nominadas al Emmy que se pueden ver en Netflix destaca la antológica "Beef" (16 nominaciones), la miniserie "The Beast in me" (9 nominaciones) y la película "Remarkably Bright Creatures" (3 nominaciones).
En términos de cantidad de nominaciones HBO Max arrasó en estos Emmy gracias a la segunda temporada de "The Pitt" (25) y la conclusión de "Hacks" (24). Otras series nuevas como "DTF St. Louis" (13), "The Gilded Age" (8) y "A Knight Of The Seven Kingdoms" (9) también marcaron presencia.
Cada año Apple TV suma más nominaciones, pero en esta edición tuvo dos grandes estandartes: "Widow's Bay" con 19 nominaciones y "Pluribus" con 18. Otros clásicos como "Shrinking" también estuvieron nominados.
En su catálogo Disney+ acumula producciones propias junto a series producidas por cadenas como ABC, FX y Hulu. "The Bear" (8) -que cierra su historia con su quinta temporada-, "Paradise" (7) y "Only Murders In The Building" (5) destacan en las listas.
La oferta de Prime Video en Chile también se nutre de otras productoras como Peacock con la multinominada "All Her Fault" (7), pero también con obras propias como "Spider-Noir" (11) o "Fall Out" (9). Además cuenta con el nominado Riz Ahmed en "Bait".