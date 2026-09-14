Jean Smart hizo historia en los premios Emmy gracias a "Hacks"

Jean Smart hizo historia en los premios Emmy 2026 este lunes al triunfar en el apartado a mejor actriz en una serie de comedia gracias a la última temporada de "Hacks".

De esta manera, se convirtió en la primera intérprete femenina en alzarse con un Emmy a mejor actriz por cada temporada de una serie.

Con su interpretación de "Deborah Vance" logró alzar la estatuilla a mejor actriz en las cinco temporadas de la aplaudida comedia "Hacks", aceptando el trofeo y bromeando al pedir que solo las mujeres se sienten y los hombres se queden de pie.

Smart dedicó su triunfo a los creadores de la serie, Lucia Aniello, Jen Statsky y Paul W. Downs, porque "todo empieza y acaba con ellos. Los quiero muchísimo, chicos. ¡Qué aventura ha sido esta!".