Mariska Hargitay, de "La Ley y el Orden: UVE" a conducir los Premios Emmy 2026

La actriz Mariska Hargitay será la presentadora de la 78 edición de los Premios Emmy, que se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles y cuyos nominados fueron dados a conocer este miércoles.

Se convertirá en la primera mujer en conducir la gala desde que en 2011 los presentara Jane Lynch.

Hargitay es actriz y productora ejecutiva de "La Ley y el Orden: Unidad de víctimas especiales" (UVE), donde interpreta a la capitana "Olivia Benson", contando con 27 temporadas y una temporada 28 en camino, donde superará los 600 episodios.

"Sacar a la luz historias importantes ha sido el motor de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78 edición de los premios Emmy -coincidiendo con el centenario de mi querida NBC- y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores", señaló Hargitay en un comunicado.

"Ya sea un actor o un director, un diseñador de vestuario o un diseñador de sonido, todos tenemos el privilegio de participar en la creación de una televisión que nos une. Independientemente de cómo, dónde o cuándo veamos los programas, compartimos las risas, las lágrimas, el amor por las historias y la entusiasta expectación por ver qué sucederá a continuación", añadió.

Hargitay es la cuarta mujer en presentar la gala desde el año 2000. Entre sus predecesoras figuran Ellen DeGeneres (2001 y 2005), Heidi Klum (que copresentó la ceremonia junto con Tom Bergeron, Howie Mandel, Jeff Probst y Ryan Seacrest en 2008) y Lynch.

La actriz ganó el Emmy a mejor protagonista en una serie dramática en 2006 por "La Ley y el Orden: UVE", y ha sido nominada en esa categoría en ocho ocasiones (de forma consecutiva entre 2004 y 2011).

También obtuvo un Emmy en 2017 como productora de "I Am Evidence" ("Soy una prueba"), documental que se alzó con el galardón en su categoría ese mismo año.

La gala tendrá lugar en el Peacock Theater, emitiéndose a través de TNT y el streaming HBO Max en Chile.