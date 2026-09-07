"Spider-Noir" ha ganado cinco Emmy tras su cancelación

Impactó causó la decisión de Prime Video de cancelar la serie "Spider-Noir" tras una sola temporada, pese a obtener 11 nominaciones a los Emmy y convertirse en la producción más nominada de la plataforma en la septuagésima octava edición de los premios.

A días de ser cancelada, la serie protagonizada por Nicolas Cage ya logró obtener cinco premios Emmy por coordinación de dobles, edición de sonido, diseño de títulos, efectos visuales y fotografía.

Estos premios fueron entregados durante la ceremonia de los Creative Arts Emmys (premios Emmy de las Artes Creativas), que se celebra una semana antes de la gala televisada.

Se trata de los galardones otorgados por la Academia de Televisión de Estados Unidos para reconocer la excelencia en los aspectos técnicos, artísticos y de producción de la industria televisiva, y suelen entregarse una semana antes de la gala principal.

Cage, que protagonizó su primera serie televisiva, reaccionó a la cancelación asegurando a Deadline que, "para mí, una temporada está perfecto, ya que he dicho todo lo que quería decir con este 'Spider-Man' peligroso, innovador y de estilo pop art. Siempre adelante, siempre hacia arriba, cada vez mejor",

La septuagésima octava edición de los premios Emmy se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, y serán transmitidos por la plataforma de streaming HBO Max.