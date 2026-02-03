Princesa Alba comentó la renuncia de Cony Capelli a "Fiebre de Baile": "Ella aportaba mucho"

Princesa Alba habló de la sorpresiva renuncia de Cony Capelli a "Fiebre de Baile" a sólo dos días de la final del programa.

La cantante y la ex "Gran Hermano" eran dos de las figuras mejor evaluadas por el jurado, por lo que se esperaba verlas juntas en el espectáculo que se realizará en el Movistar Arena este 4 de febrero.

Sin embargo Capelli decidió renunciar para "proteger su salud emocional", según dijo la animadora del espacio, Diana Bolocco.

En conversación con Chilevisión, Princesa Alba señaló que "fue heavy que la Cony haya renunciado, quedamos todos boquiabiertos".

"Porque había ensayo, había vestuario, todo para la final", agregó la cantante, quien sostuvo que "ella (Cony) aportaba mucho a la competencia, la vamos a echar de menos".