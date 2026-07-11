Rafa Cavada en Venezuela tras terremoto: "Nunca he visto una destrucción así"

El periodista de Chilevisión Rafael Cavada arribó hace unos días a Venezuela para cubrir la tragedia del doble terremoto que afectó a ese país y reveló las duras imágenes que le ha tocado presenciar.

En conversación con LUN, el periodista afirmó que al llegar al sector de La Guaira, se encontró con "una destrucción impresionante. Hay edificios que pareciera que se sentaron, otros se cayeron como helados".

"Había visto ese nivel de destrucción en ciudades bombardeadas durante guerras, pero nunca algo así", reveló Cavada.

"Hay un carrusel emocional, porque pasas frente a lo que era un edificio y sacas el cálculo de cuántas familias vivían ahí", expresó el periodista.