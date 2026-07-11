Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.8°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

Rafa Cavada en Venezuela tras terremoto: "Nunca he visto una destrucción así"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Pasas frente a lo que era un edificio y sacas el cálculo de cuántas familias vivían ahí", dijo el periodista de Chilevisión.

Rafa Cavada en Venezuela tras terremoto:
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El periodista de Chilevisión Rafael Cavada arribó hace unos días a Venezuela para cubrir la tragedia del doble terremoto que afectó a ese país y reveló las duras imágenes que le ha tocado presenciar.

En conversación con LUN, el periodista afirmó que al llegar al sector de La Guaira, se encontró con "una destrucción impresionante. Hay edificios que pareciera que se sentaron, otros se cayeron como helados".

"Había visto ese nivel de destrucción en ciudades bombardeadas durante guerras, pero nunca algo así", reveló Cavada.

"Hay un carrusel emocional, porque pasas frente a lo que era un edificio y sacas el cálculo de cuántas familias vivían ahí", expresó el periodista.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada