Tópicos: Magazine | Televisión

Raquel Argandoña confirma su llegada a Mega para Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"La situación está muy difícil", dijo la actual jurado de "Fiebre de baile".

Raquel Argandoña anunció que trabajará en Mega durante la época del próximo Festival de Viña del Mar.

Actualmente "La Quintrala" se desempeña como jurado del programa "Fiebre de Baile" en Chilevisión. Sin embargo el programa cerrará su primera temporada este 4 de febrero con una emisión desde el Movistar Arena.

En su programa "Tal Cual" de TV+ la misma Argandoña anunció la novedad y señaló que "yo voy a trabajar en Viña. Yo voy a estar en 'Only Viña', en Mega, con Neme y la Tonka".

Ante el anuncio su compañero José Miguel Viñuela preguntó cómo era posible si ella estaba trabajando en Chilevisión. "También (estaré en Chilevisión)", respondió Raquel.

"¿Vas a estar en tres canales? ¿Cómo lo haces?", replicó Viñuela, a lo que Argandoña respondió en tono de broma que "la situación está muy difícil y quiero tener una vejez digna, y no depender de mis hijos".

"Estoy impactado, la única mujer que se puede dar el lujo de estar en tres canales", cerró Viñuela, apuntando a su participación en Mega, Chilevisión y TV+.

