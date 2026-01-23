Canal 13 confirma a Paula Pavic y Joche Bibbó para su nuevo reality

Canal 13 sigue revelando a los famosos que formarán parte de su próximo reality show "Vecinos al límite" y confirmó a Paula Pavic y Joche Bibbó como nuevos integrantes, quienes se suman a Alejandra Fosalba en el grupo inicial de participantes.

Paula Pavic fue anunciada como la segunda confirmada del espacio, marcando su primera incursión en un formato de telerrealidad. La empresaria explicó que aceptó el desafío motivada por la posibilidad de ponerse a prueba en un contexto distinto a los que ha enfrentado hasta ahora.

Además, la coach de bienestar adelantó que el encierro representará un reto personal, especialmente en lo emocional y en la convivencia, aspectos clave del programa que mezclará competencia, liderazgo y trabajo en equipo.

En tanto, Joche Bibbó será el tercer famoso del reality, aportando una extensa experiencia en el género. El argentino alcanzó notoriedad tras ganar "40 ó 20" en 2011 y consolidó su figura en "Mundos opuestos", donde protagonizó algunos de los momentos más recordados del formato.

Desde entonces, Bibbó ha participado en diversos realities y programas de televisión, además de espacios de cocina. Sobre su rol en "Vecinos al límite", adelantó que buscará integrar un equipo con personalidad y disciplina, combinando carisma y competitividad.

"Vecinos al límite" será conducido por Karla Constant y Sergio Lagos, y estará ambientado en un barrio donde cuatro equipos, liderados por famosos y compuestos por participantes desconocidos, competirán por permanecer en la mejor de cuatro casas.

El casting abierto se realizará el sábado 31 de enero, desde las 8:00 horas, en Centro Parque del Parque Araucano, en Las Condes.