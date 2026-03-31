Daúd Gazale tuvo violenta reacción contra staff de "Mundos Opuestos" tras perder la final

El exfutbolista Daúd Gazale protagonizó un violento altercado con el staff del reality "Mundos Opuestos" tras perder la final del programa, en un episodio que generó alta repercusión en redes sociales.

El incidente ocurrió una vez finalizada la competencia, donde el exjugador reaccionó con evidente molestia. Según registros difundidos, "gritó, tiró una botella y se acercó a empujar a alguien", debiendo ser contenido por otras personas presentes.

Durante la prueba final, el exdeportista ya había manifestado su descontento por el desarrollo del desafío, reclamando en reiteradas ocasiones contra el equipo técnico. En ese contexto, se le escuchó decir: "Me cagaron", en alusión a las condiciones de la competencia.

Asimismo, el exjugador de de Colo-Colo tuvo un cruce con el público presente, respondiendo a las pifias con la frase: "Asumo cada palabra que dije y lo mantengo", lo que aumentó la tensión durante la jornada.

Tras el episodio, Gazale explicó su reacción, asegurando que hubo situaciones que lo molestaron durante la final, afirmando que "se terminaron riendo en mi cara", apuntando directamente al actuar del equipo de producción.

El incidente ocurrió luego de que el participante perdiera la final del reality frente a Juan Pedro Verdier, en una competencia que marcó el cierre de la actual temporada del programa.