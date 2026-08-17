David Story del reality "Supervivencia al desnudo": "En Chile tienen los paisajes más asombrosos"

El productor de "Supervivencia al desnudo" ("Naked and Afraid") conoce Chile y cree que el exitoso reality estadounidense podría grabarse en el país.

El programa cuenta con más de 20 temporadas rodadas en diversos paisajes de Estados Unidos, Asia, África, Europa y Oceanía. En Sudamérica Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador han servido como escenario para este programa en el que un grupo de expertos sobrevive en la naturaleza portando apenas un tapa rabos.

David Story, el responsable de esta franquicia, aseguró a Cooperativa que está estudiando traer el programa a Chile. "Hemos explorado un poco sobre filmar en Chile, y tenemos muchos fans chilenos de los que he tenido noticias... si bien creo que nos encantaría filmar allí, aún no hemos descubierto cómo", señaló.

En particular el estadounidense es un fanático del sur de Chile: "Hice lo que probablemente muchos visitantes a Chile hacen y fui a Torres del Paine y me quedé en el parque", recordó sobre su última visita a territorio nacional.

En ese sentido señaló que "aunque este programa me ha llevado a unos 30 países, creo que el paisaje en Torres del Paine es el más asombroso que he visto en mi vida".

Sin embargo, existe un problema para su reality show: el frío. "Nos encantaría filmar en la Patagonia, en la Patagonia chilena... pero no hemos descubierto cómo hacerlo porque hace frío allí y nuestra gente está desnuda. Así que estamos intentándolo", concluyó.

Un exitoso programa

Sobre el futuro de "Supervivencia al desnudo", David Story señaló que aunque pasan los años aún se sorprende con "lo fuerte que es la mente humana".

"A menudo digo que compadezco a los miembros de mi elenco entre los días 1 y 20, y los envidio el día 21, porque la transformación y la mentalidad por la que pasan durante esos 21 días es la razón por la que sigo en el programa. Es extraordinario de ver", indicó.

Todas las temporadas de "Supervivencia al desnudo" se encuentran disponible en el catálogo de HBO Max.