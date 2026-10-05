"El maldito ha regresado": Karol Lucero sorprendió a Faloon con su llegada a "¿Volverías con tu ex?"

Karol Lucero finalmente hará su anunciada aparición en "¿Volverías con tu ex? 2", donde se reencontrará en pantalla con Faloon Larraguibel después de más de una década.

La llegada del comunicador, que ya había sido adelantada por el programa, tomó por sorpresa a los participantes del encierro, quienes desconocían quién se encontraba detrás de una capucha.

En el adelanto, se ve al exlocutor radial ingresar a la casona vestido de negro y con una maleta, manteniendo su identidad en secreto hasta que finalmente descubre su rostro y lanza una particular frase: "Vengo a recuperar lo que perdí... El maldito ha regresado".

La situación generó especial expectación en Larraguibel quien observó con evidente sorpresa la aparición de su expareja, con quien mantuvo una relación durante su época en "Yingo".

El reencuentro con Faloon

La historia entre ambos se remonta al extinto programa juvenil de Chilevisión, donde fueron pareja entre 2009 y 2013.

En el adelanto, Faloon reaccionó sorprendida al volver a encontrarse con Lucero, mientras el resto de los participantes también se mostró impactado por su aparición.

Eso sí, el comunicador no ingresó de forma permanente al reality, sino que participó de una actividad especial que permitió este inesperado reencuentro.