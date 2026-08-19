Ludmila paró a Ballero: "¡Tú eres mi ex, no eres mi marido!"

Polémica ha causado el reingreso de Álvaro Ballero a "¿Volverías con tu ex? 2" a raíz del tenso momento que protagonizó junto a su exesposa Ludmila Ksenofontova, con el chico reality recibiendo un aluvión de críticas en redes sociales.

Sin embargo, los televidentes celebraron a la patinadora rusa al frenar en seco a su exesposo, quien la había confrontado por haberse besado con Kaoto.

"No le di un beso a Carlos, le di un beso ahora y en actuación no más", aclaró Ludmila en la discusión con Ballero, quien le hizo ver que su familia había pedido que no se diera besos con nadie en el reality.

Finalmente, la rusa perdió la paciencia y liquidó a su exesposo al decirle: "¡Y aparte tú eres mi ex! ¡Tú no eres mi marido! ¡Tú no eres mi esposo! ¡Listo!".

Ludmila optó por cerrar la discusión luego de que el comunicador le hiciera ver que debía ser correcta al estar en un programa de televisión, no sin antes encararlo por cuestionar su actuar en el reality.

"'Bueno, y si pareciera que tuviera 15 años… ¿qué tiene? ¿Tengo que ser amargada como tú? Soy incorrecta… ¿Qué hice de incorrecta? Amargado y yo soy correcta, no soy incorrecta", sentenció sumamente molesta.