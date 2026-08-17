Anticipan reingreso de Álvaro Ballero a "¿Volverías con tu ex? 2": Se enfrentará con Kaoto

Mega reveló un adelante del capítulo de este lunes de "¿Volverías con tu ex? 2", el cual estará marcado por el furioso regreso de Álvaro Ballero al encierro.

Ballero reingresará temporalmente a la casa para confrontar a Ludmila Ksenofontova, su exesposa, por haberse besado con Kaoto. "No lo hubiese hecho yo. Es una decepción más", le asegura él a ella en medio de una tensa conversación.

"Lágrimas de cocodrilo, me da risa, me decepcionaste de nuevo, deja de hacerte la víctima. La gente ya no te compra, a mí me creen", agrega Ballero.

Álvaro Ballero también será enfrentado por Kaoto, el nuevo e incipiente romance de Ludmila. "No tengo orgullo, defiendo a mi familia, punto. Tú no sabes lo que es tener 4 hijos y 17 años de matrimonio", responderá Álvaro. "Le hiciste cagar la psiquis a la mamá de tus hijos, ¿esa es la forma de defender a tu familia? Tú defiendes a tu familia y la dejas tirada acá y te fuiste llorando por la puerta", le dirá Kaoto.

"¿Volverías con tu ex? 2" se emitirá este lunes en el bloque prime de Mega.