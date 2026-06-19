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Tópicos: Magazine | Televisión | Reality show

"Me quiero ir": La decisión de Álvaro Ballero en reality tras dolorosa conversación con su ex

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ludmila Ksenofontova le dijo a su exesposo que no ve posible una reconciliación en "¿Volverías con tu ex? 2".

 Mega

Ballero abandonará el programa al ver que no habrá posibilidad de reconciliación con su exesposa.

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Los días parecen contados para la permanencia de Álvaro Ballero en "¿Volverías con tu ex? 2", luego de tomar la decisión de abandonar el reality de Mega al confirmar que no habrá posibilidad de reconciliación con su exesposa Ludmila Ksenofontova.

En el último capítulo, la expareja tuvo una dolorosa conversación en la que patinadora le sinceró al chico reality que "nosotros tenemos que estar solos no más, por harto tiempo", pues sentía que cualquier tipo de reconciliación sería simplemente por sus hijos.

Aunque Ballero, entre lágrimas, aceptó la decisión de su exesposa, posteriormente adoptó una actitud distante con la rusa antes de ir a la primera competencia de la semana.

"¿No te va a afectar esto ahora? Lo que recién hablamos", le preguntó Ludmila, a lo que Ballero simplemente lanzó: "Me quiero ir". Tras ello, se negó a seguir conversando con su exesposa.

La decisión del comunicador coincide con las filtraciones de los últimos días, que muestran a Ballero fuera del reality llegando al aeropuerto de Chile desde Perú, donde se graba el programa.

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