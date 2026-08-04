Gendarmes repelieron aparente intento de "rescate" durante traslado de presos

Funcionarios de Gendarmería se vieron forzados a repeler, en horas de la tarde de este martes, en la comuna de La Cisterna, un aparente intento de "rescate" en medio de un traslado de presos.

Según informó Carabineros, el incidente ocurrió en momentos en que un bus de la institución penitenciaria se dirigía desde el Centro de Justicia, en Santiago, hacia el Centro de Detención Transitoria de Puente Alto.

La máquina avanzaba por la Autopista Vespucio Sur, con dirección al oriente, y al llegar al paso bajo nivel de Gran Avenida, un automóvil con tres ocupantes comenzó a obstaculizar su desplazamiento utilizando maniobras de zigzag.

En estas circunstancias se produjo una colisión entre ambos vehículos, los ocupantes del automóvil descendieron y huyeron a pie, y un funcionario de Gendarmería disparó en al menos dos ocasiones con su arma de servicio, logrando la retención de uno de ellos, que posteriormente fue entregado a Carabineros, mientras los otros dos lograron escapar.

"Accionar sospechoso, eventual intento de vulneración"

"El personal de la institución detectó un vehículo particular cuyo accionar fue considerado sospechoso y compatible con un eventual intento de vulneración al procedimiento de traslado de privados de libertad", explicó más tarde Gendarmería en un comunicado, indicando que el "uso reglamentario del armamento de servicio" se realizó "conforme a los protocolos institucionales de seguridad y con el propósito de resguardar la integridad del procedimiento".

Puntualizó que "no se registraron funcionarios, personas privadas de libertad o civiles lesionadas", y que "posteriormente, con el refuerzo del dispositivo de seguridad, el traslado de las personas privadas de libertad se completó sin inconvenientes hasta el CDP Puente Alto".

Este resultado refleja "la capacidad de reacción y profesionalismo con que actuó el personal de Gendarmería", resaltóesta institución.

Carabineros detalló, por su parte, que el automóvil involucrado en el incidente había sido denunciado como robado durante esta misma jornada en la comuna de Quinta Normal, y que el sujeto detenido cuenta con antecedentes, precisamente, por receptación de vehículo.