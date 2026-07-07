Roberto Cox responde a coqueta declaración de Nicole Moreno: "Muy simpática"

El periodista Roberto Cox reaccionó a los coquetos dichos de Nicole "Luli" Moreno, quien aseguró que el rostro de CHV es uno de los chilenos que más le atrae.

Fue en el reality "¿Volverías con tu ex? 2" que la fisicoculturista entregó su opinión sobre el comunicador: "Encuentro muy interesante e inteligente y me gusta su manera de trabajar en televisión y todo: Roberto Cox. Por ahí va mi target", declaró.

Roberto Cox se refirió a los dichos de Luli

Ahora bien, en un despacho desde Estados Unidos -donde se encuentra cubriendo el Mundial de Fútbol 2026- Cox fue consultado por el panel de "Contigo en la mañana" sobre la chica reality.

"Le gustó como cociné", bromeó, mencionando que conoció a la modelo fitness en un episodio de "La Divina Comida".

"Esa vez hice un asadito en mi casa (...) tenía miedo de que a Nicole no le gustara porque ella es muy fitness y se cuida mucho con la comida. Yo dije: 'Le voy a dar este plato tan grasiento y lo va a rechazar'. Y todos se comieron el plato por completo", recordó.

En este contexto, el periodista aseugró que con Nicole "pegamos muy buena onda. Muy simpática ella, me la he cruzado en varios eventos; hemos tenido la oportunidad de conversar".

"Muy simpática, muy agradable y muy admirable la carrera que ha tenido", comentó sobre la deportista.