"Será hasta siempre": Kike Morandé y el elenco de "Detrás del Muro" se despidieron de CHV
Este jueves, el estelar humorístico emitió su último episodio en el canal de Machasa.
Este jueves, el programa "Detrás del Muro" se despidió de Chilevisión con un emotivo episodios.
Durante la emisión, María José Quiroz, Kurt Carrera y Christian Henríquez dijeron adiós a sus compañeros, quienes regresarán a Mega.
"La vida nos plantea desafíos y yo, la verdad, estoy muy contento en este canal. Creo que no me había pasado en otras instancias, a excepción de cuando trabajaba en la productora Kike 21, que siempre lo he dicho, es mi segunda casa", dijo el intérprete de Ruperto.
Bajo esta línea, el artista circense deseó a sus compañeros "todo el éxito del mundo (...) Sé que les va a ir la raja. Nosotros también vamos a hacer todo lo posible para que nos vaya bien".
Por su parte, Kike Morandé entregó unas emotivas palabras a los comediantes que se quedan en el canal de Machasa.
"Me encanta cuando la gente da un paso y se juega una carta más allá. Dios quiera que les resulte; tienen una enorme cantidad de talento", dijo el animador.
En este contexto, afirmó que "se les va a echar de menos, porque yo creo que encontrar otro tarado como Kurt -tarado digo en la parte actoral- no existe. No hay otro que aparezca vestido de mujer o que haga la cantidad de cosas que hace".
Posteriormente, se dirigió a María José: "Tú, chica, eres genial. Para qué vamos a venir con cosas. Yo me acuerdo cuando te vi la primera vez, entraste al escenario el Toto con una guitarra, Felipe Izquierdo y tú te arrastrabas en el suelo y eras la Shirley. Era de no creer que existiera una persona así".
Finalmente, la figura televisiva destacó la carrera de Henríquez: "Ruperto, un niño que estaba con un sombrero vestido curado; yo dije 'otro más, otro curado más'. Iba todos los días gente a mostrar el talento. Y mira, Ruperto, lo que has llegado a ser. Tienes uno de los circos más grandes de Chile".
"Solamente palabras de agradecimientos a todos", cerró Morandé, mostrándose bastante emocionado.