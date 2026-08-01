A los 80 años murió Vincent Pastore, reconocido actor de "Los Soprano"

El actor Vincent Pastore, reconocido por su trabajo como "Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero" en la serie "Los Soprano" de HBO, falleció a los 80 años.

Desde el portal Deadline informaron que el intérprete fue encontrado sin vida este sábado en su residencia del Bronx, luego de que un vecino no supiera nada de él en los últimos tres días.

Las causas de su muerte están siendo investigadas por las autoridades.

Pastore es mayormente conocido por interpretar a múltiples mafiosos en el cine y la televisión, con trabajos en "Godfellas" o "Carlito's Way", además del telefilm "Gotti", donde compartió con Tony Sirico, Frank Vincent y Dominic Chianese, sus futuros compañeros de "Los Soprano".

Fue en esa serie creada por David Chase donde el actor alcanzó reconocimiento global como "Big Pussy", el mejor amigo de toda la vida de "Tony Soprano" (James Gandolfini). El matón de la mafia convertido en informante del FBI tuvo una de las mejores escenas de la serie con su ejecución, tras conocerse su traición a la familia.

A Pastore le sobrevive su hija, Renee. "Vinnie era un tipo estupendo, siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera y era muy generoso", declaró Bob McGowan, representante del actor.