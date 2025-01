Milo Ventimiglia de "This is us" perdió su casa por incendios: "La vida imita al arte"

El actor Milo Ventimiglia relató cómo perdió su hogar producto de los incendios que afectan a Los Angeles y sus alrededores.

En conversación con CBS el intérprete de la serie "This is us" contó que pudo ver cómo se quemaba su casa a través de las cámaras de seguridad y que, junto a su esposa embarazada, intentaron rescatar la mayor cantidad de bienes posibles. Sin embargo, no 2pudieron acceder a la habitación que preparaban para el bebé en camino.

"Es muy duro. Te asaltan todos los recuerdos de los momentos que viviste en los distintos ambientes de tu hogar. Ver las casas de tus vecinos también destrozadas, al igual que todo lo que está en los alrededores, te parte el corazón", aseguró mientras contenía las lágrimas.

Ventimiglia recorrió junto a un equipo de la CBS su barrio, totalmente consumido por las llamas. Pese a la pérdida material, el intérprete dijo que "mi esposa, mi bebé y mi perro son lo más importante para mí".

En la serie "This is us" Milo Ventimiglia interpreta a "Jack", el patriarca de la familia protagonista. En un punto de la historia el personaje se ve gravemente afectado por un incendio en su casa, por lo que hacer el paralelo con la vida real es inevitable.

"No se me escapa que la vida imita al arte", reflexionó Milo Ventimiglia sobre esta lamentable coincidencia.