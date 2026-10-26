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Tópicos: Magazine | Televisión | Series

Murió Walter Koenig, "Chekov" en la clásica "Viaje a las Estrellas"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor, que dio vida al joven navegante ruso en la franquicia, falleció a los 90 años.

Murió Walter Koenig,
 Paramount

"Chekov" adquirió mayor importancia en la saga gracias a las películas "The Wrath of Khan" (1982) y "The Voyage Home" (1986).

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El actor estadounidense Walter Koenig, reconocido como el joven navegante ruso "Pavel Andreievich Chekov" en la serie original de "Viaje a las Estrellas" ("Star Trek"), murió a los 90 años.

Koenig, también celebrado por su rol de "Alfred Bester" en otro clásico de la ciencia ficción "Babylon 5", falleció por causas naturales este domingo en su hogar en North Hollywood, Los Ángeles, informó su representante.

El intérprete se sumó a la legendaria serie de la cadena NBC creada por Gene Roddenberry en su segunda temporada, interpretando a "Chekov" en 36 episodios, para luego regresar como el alférez ruso en las primeras siete películas de la franquicia, estrenadas entre 1979 y 1991.

Fue ahí donde su personaje adquirió mayor relevancia, especialmente por su celebrada actuación en "The Wrath of Khan" (1982) y "The Voyage Home" (1986), siendo nominados a los premios de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror.

Le sobrevive su hija, la actriz y guionista Danielle Koenig ("Star vs. the Forces of Evil").

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