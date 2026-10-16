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Tópicos: Magazine | Televisión | Series

Nicolas Cage y Antonio Banderas protagonizarán la nueva temporada de "True Detective"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La quinta temporada se desarrollará en Nueva York.

Nicolas Cage y Antonio Banderas protagonizarán la nueva temporada de
 HBO

El rodaje recién comenzará en 2027.

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HBO confirmó este viernes que Nicolas Cage y Antonio Banderas serán los protagonistas de la quinta temporada de "True Detective".

La premiada serie antológica policial, que cambia su elenco e historia en cada ciclo, tendrá al ganador del Oscar dando vida a "Henry Logan", mientras que el español interpretará a "Rai García".

Issa López volverá a encabezar la serie como showrunner, guionista, directora y productora ejecutiva, tras liderar la producción de la temporada anterior, titulada "Night Country" ("Tierra Nocturna") y protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis.

Hasta el momento, no se han revelado de manera oficial mayores detalles respecto a la trama y la locación, pero desde Variety adelantaron que la historia se desarrollará en Nueva York, específicamente en Jamaica Bay.

El rodaje recién comenzará en 2027, por lo que aún no hay fecha de estreno en HBO y el streaming HBO Max de la quinta temporada.

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