Peppino Mazzullo, la histórica voz de "Topo Gigio", murió a los 100 años
El actor italiano interpretó al pequeño ratón de hule hasta 2006.
No solo le dio su voz a "Topo Gigio", sino que también contribuyó a crear la forma de hablar del personaje.
El actor italiano interpretó al pequeño ratón de hule hasta 2006.
No solo le dio su voz a "Topo Gigio", sino que también contribuyó a crear la forma de hablar del personaje.
El actor italiano Peppino Mazzullo, la histórica voz de "Topo Gigio", falleció a los 100 años.
De acuerdo con lo informado por sus familiares al diario italiano Il Messaggero, el intérprete murió en Messina, Italia, donde se encontraba residiendo tras retirarse del mundo del espectáculo.
Mazzullo quedará siempre ligado al pequeño ratón de grandes orejas, creado en 1958 por la artista italiana María Perego y que se popularizó en Latinoamérica a mediados de la década de los '80.
No solo le dio su voz, sino que también contribuyó a crear la forma de hablar del personaje, además de sus características inflexiones y expresiones.
Fue la voz en inglés, italiano y español de "Topo Gigio" hasta 2006, siendo también reconocido en Italia por doblar a "Bugs Bunny
Los funerales del actor italiano se realizarán este jueves en la iglesia de San Giovanni Battista de la localidad de Santo Stefano di Briga.