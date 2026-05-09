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Inauguran una estatua dorada de Trump de 4,5 metros en su club de golf

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Después de que el aeropuerto de Palm Beach fuera bautizado en su honor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posee desde esta semana una estatua dorada de 4,5 metros de alto en su club de golf del sur de Florida, continuando con el culto a la personalidad por el que se ha caracterizado su segundo mandato.

La estatua fue inaugurada durante una ceremonia el jueves en Doral, una localidad al oeste de Miami, por el pastor Mark Burns, quien aseguró en X que la escultura "es un símbolo de resiliencia, libertad, patriotismo, fuerza y la fuerza de voluntad para seguir luchando por el futuro de América".

Representa al presidente de pie y con el puño derecho en alto, similar a la pose que adoptó tras el intento de asesinato en un acto de campaña en julio de 2024 en Pensilvania.

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