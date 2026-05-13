"VisionQuest": El final de la historia iniciada en "WandaVision" ya tiene fecha

Marvel Studios confirmó que la serie "VisionQuest", el spin-off de "WandaVision" que continuará la historia del "Visión Blanco" interpretado por Paul Bettany, se estrenará el próximo 14 de octubre en el streaming Disney+.

La noticia fue entregada por el propio Bettany en el evento Upfront de Disney, confirmando que será el final de la trilogía que también incluye a la serie "Agatha All Along".

En esta serie veremos al "Visión Blanco" intentando recuperar sus memorias y humanidad, lo que llevará a reencontrarse con el villano "Ultrón" de James Spader, donde ambos se dejarán ver en sus formas humanas.

También se incorpora Todd Stashwick como "Paladin", un mercenario que busca la tecnología de "Visión", y Faran Tahir como "Raza", a quien no veíamos desde "Iron Man" de 2008.

La serie es encabezada por Terry Matalas, el mismo showrunner de "Star Trek: Picard", y en su historia también se presentará a la versión adolescente de "Tommy", el otro hijo de "Wanda" y "Visión".

Al final de la serie "WandaVision", los gemelos "Tommy" y "Billy" desaparecieron tras romperse la ilusión creada por la magia del caos, pero el alma de "Billy" logró salvarse al entrar en el cuerpo de "William Kaplan" (Joe Locke).

Tras asumir su verdadera identidad en la serie "Agatha All Along", el joven inicia un viaje junto a "Agatha" (Kathryn Hahn) para encontrar a su hermano "Tommy", cuya alma logró salvar en el cuerpo de otro joven.