Shows de las Fondas del Parque O'Higgins serán transmitidos por Canal 13: Horarios y artistas

Las tradicionales fondas del Parque O'Higgins contarán con una especial transmisión a través de las pantallas de Canal 13.

El evento, conocido como "La gran fonda de Chile", tendrá una parrilla artística y un escenario central que será animado por la dupla de Pancho Saavedra y Karla Constant.

"Serán días para toda la familia y los niños. También, con el apoyo del Canal 13 y de fonderos de primer nivel, esperamos que esté lleno, y lo más importante, que vengan tranquilos, porque tendremos gran despliegue de seguridad y harta locomoción", destacó Mario Desbordes, alcalde de Santiago.

La festividad se transmitirá los días 17, 18 y 19 de septiembre, y la emisión comenzará a las 18:00 horas a través de las plataformas digitales del canal y continuará a las 22:15 horas por televisión abierta.

Artistas

Jueves 17

Sinaka

Compañía Folclórica de Santiago

Los Viking's 5

Santaferia

Sábado 18

Jairo Vera

Grupo Altamar

Noche de Brujas

Luis Lambis

Domingo 19