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Tópicos: Magazine | Televisión | Telenovelas

Elenco de "Machos" tuvo pelea en discoteque: actor sangró "a lo 'Carrie'"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Gonzalo Valenzuela relató lo ocurrido en el verano de 2003, en plena promoción de la teleserie.

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En el capítulo de "Socios de la parrilla a domicilio", el elenco de "Machos" recordó la vez de una pelea en un discoteque de Viña del Mar, entre otras anécdotas de la teleserie.

Gonzalo Valenzuela contó que los actores fueron una discotheque Ovo de la Ciudad Jardín, en el verano de 2003, luego de una participación en el Festival de Viña de ese año. En este lugar, un hombre comenzó a molestarlo, de manera insistente, para que bailara como los "Machos".

Pese a la negativa del intérprete, el hombre permaneció acosándolo, por lo que Valenzuela le preguntó si quería pelear, acto que provocó que el hombre se alejara. Al rato después, llegó otra persona, quien se identificó como el "hermano" del chico anterior.

Entre el cruce de palabras, Valenzuela le dijo a Pablo Díaz "llámate a Jorge (Zabaleta)", mientras el otro hombre le lanzó un vaso a la cara. "Cuando llegué y vi a Gonzalo, parecía de la película 'Carrie', estaba lleno de sangre, impresionante", relató Zabaleta, mientras Díaz agregó que "le saltaba sangre (de la cara) como los payasos".

Valenzuela fue llevado a un centro asistencial, donde le pusieron 80 puntos. Reveló que el atacante era de la Escuela Naval y que debió grabar sus escenas de lado para que no se le notara su cicatriz.

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